MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。5月19日（火）に放送された同番組では、大財閥・三井家に並ぶ三重県松阪市の大豪商だったプラチナファミリーが紹介された。その大豪邸には、次期大河ドラマの主人公に関係するお宝が眠っていて…。【映像】高嶋ちさ子も驚いた超高額お宝も！奈良時代に