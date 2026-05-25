【「モンキーターン」ラベル／ロイヤルブラックラ2011】 予約受付期間：6月8日12時～6月15日23時59分 価格：22,000円 【拡大画像へ】 小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」より、「『モンキーターン』ラベル／ロイヤルブラックラ2011」を発売する。6月8日12時から6月15日23時59分まで予約を受け付ける。