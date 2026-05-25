北中米ワールドカップに臨む日本代表が25日、千葉市内で始動し、4月中旬に電撃就任が決まった中村俊輔コーチが初めて練習に合流した。さっそく一部の練習メニューを指揮するなど、すでにチーム内で一定の役割を与えられている様子。2010年の南アフリカW杯で共にプレーしていたDF長友佑都が懐かしい再会を果たした他、練習後には若手選手たちからもポジティブな声が聞かれた。FW小川航基(NECナイメヘン)にとって中村コーチは桐