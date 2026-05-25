ハリウッドの“夏”が、いよいよ本格的に始まった。5月最終週の祝日、メモリアルデーはサマーシーズンの本番開幕を告げる重要ポイント。なんと、夏の4カ月は北米年間興行収入の約4割を占めるというのだ。 参考：『Michael／マイケル』、『プラダを着た悪魔2』破り北米No.1返り咲き次世代ホラー注目作も 5月22日～24日の週末ランキングを制したのは、『スター・ウォーズ』7年ぶ