約360品種、大輪の花が咲き誇ります。個人で営んでいる津山市内のバラ園が見ごろを迎えています。 【写真をみる】園内で見事に咲く甲本さん自慢のバラ 15年ほど前から自宅の庭を無料で開放 色とりどりのバラが朝日を浴びて輝いています。津山市にある甲本バラ園です。趣味でバラを栽培している甲本通晴さんが、15年ほど前から自宅の庭を無料で見学できるようにしました。約360品種375株が一斉に咲き誇り、バラの甘い香りが園内