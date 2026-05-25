アーセナルのイングランド代表MFデクラン・ライスが古巣ウエスト・ハムの降格に落胆した。英『ザ・サン』が伝えている。すでに22季ぶりのプレミアリーグ制覇を決めているアーセナルは、24日の最終節でクリスタル・パレスのホームに乗り込んだ。FWガブリエル・ジェズスとFWノニ・マドゥエケの得点で2点を先行すると、クリスタル・パレスの反撃を1点に抑え、2-1の勝利で最終戦を白星で飾った。祝賀モードに包まれるアーセナル