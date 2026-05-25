【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年注目のアーティストとして期待が高まる7co（読み：Na-na-ko）のメジャーデビューシングル「猫じゃらし」のリリースが決定した。 ■7co「猫じゃらし」は青春ラブソング 「猫じゃらし」は、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のオープニングテーマとして書き下ろされた、初のアニメタイアップ楽曲となる。 TVアニメ『正反対な君と僕』は、