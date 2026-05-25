【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映秀。（読み：えいしゅう）が、8月1日に東京・Spotify O-WESTにて、一夜限りのワンマンライブ『One Night Summer Live 2026 ～色祭～』を開催することが決定した。 ■ライブのテーマはテーマは「色祭（しきさい）」 SNSを中心に楽曲が注目を集め、ツアーファイナルでSOLD OUTを記録するなど、楽曲とライブの両軸で存在感を高めているシンガー