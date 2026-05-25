【その他の画像・動画等を元記事で観る】 神山羊が、ニューシングル「アネモネ」を5月27日にデジタルリリースする。 ■気鋭のイラストレーターさやえんどうが手掛けたアートワークも公開 「アネモネ」は2月にリリースした「悪人」以来、約3ヵ月ぶりの新曲で、「悪人」で見せたスリリングなバンドサウンドから一転、軽快なパーカッションから幕を開けるレゲトンやラテントラ