日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7886(7845) 9月限 686( 686) TOPIX先物 6月限8473(8473) 9月限36(36) 日経225ミニ 6月限169713(16971