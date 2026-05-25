日経平均株価 始値63658.95 高値65408.87 安値63562.51 大引け65158.19(前日比 +1819.12 、 +2.87％ ) 売買高24億2888万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆536億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3連騰、大幅高で連日の史上最高値更新 ２．一時2000円超上昇、初の6万5000円台に終値で乗せる