日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万6000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 699( 599) モルガンMUFG証券 244( 244) BNPパリバ証券 234( 234) JPモルガン証券 143( 143)