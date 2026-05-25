北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の初公判が始まりました。最新情報を旭川地裁前から中継でお伝えします。法廷での内田被告の様子はどうだったのでしょうか。裁判は午前１０時半から予定通り始まり、午後３時半ごろに終了しました。開廷前には２３席分の傍聴券を求め３００人以上が並びました。内田被告はマスクをして髪を後ろで一つにまとめ、法廷に現れました。そして裁判の