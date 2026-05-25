「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日開幕、浜名湖）２５日に行われた前検の一番時計はチルト３の菅章哉（徳島）で６秒５０だが、瓜生正義（福岡）も６秒５３と好タイムをマーク。スタート特訓後は「何もせずにそのままで行ったけど、このままレースに行けと言われても行けるくらいの感じはありました。エンジン自体は悲観することはなさそうだし、スタートも勘通りでした」とＯＫサインを出した。菊地孝平（４７）＝