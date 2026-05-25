5月23、24日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで「オリエンタルバイオ presents 第1回関田誠大杯 小学生バレーボール競技大会2026」が開催された。男子チーム12、女子チーム12、男女混合チーム18の計42チームが参加。4面のコートで次々に試合が行われる中、子供たちの家族の応援も響き渡り、賑やかに大会が進んだ。 関田は時折コートサイドに座って楽しそうに試合を