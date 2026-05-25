「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日開幕、浜名湖）９９１６票と多くの支持を集めて高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝がＳＧデビューを果たす。相棒となった３０号機は４節使用されて２連対率は２７％と目立った実績はなし。乗り手に恵まれていない部分もあるが、「起こしも鈍いし、進んでいない。班でも劣勢」と思案顔。「初ＳＧで頑張りたいと思っていたんですが、エンジンに手応えがない」と、まずは機力