柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露し反響を呼んでいる。今年1月に引退を表明した角田さん。「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れるやりたいことがあるから頑張れる」とつづり、たくさんのオフショットをつないだ動画を投稿。「心が折れそうな時もあるけど、うまくいかない時もあるけど、それも楽しめるようになれたらいいな#judo#onとoff#LA#mi