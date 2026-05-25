高市首相は２５日、中東情勢の緊迫に伴い供給不安が続く石油について、調達先の多角化などで「来年春まで安定供給を確保できる」との見通しを明らかにした。首相官邸で記者団に語った。「年を越えて確保できる」としていたこれまでの見通しを上方修正した。