プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」が、26日に全国6球場で開幕する。交流戦は05年にスタートし、20年は新型コロナウイルス禍で中止となったため今年が21度目。昨年までパ・リーグが3年連続、計17度勝ち越している。各チームが1カード3試合ずつの計18試合を戦い、計108試合が行われる。優勝球団に日本生命保険相互会社から賞金3000万円、最優秀選手に200万円。セ・パ両リーグの中から1名ずつに「日本生命優秀選手賞」として1