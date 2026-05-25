「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日開幕、浜名湖）藤原碧生（２６）＝岡山・１２９期・Ａ１＝と、実森美祐（２９）＝広島・１１９期・Ａ１＝が新婚ホヤホヤでのＳＧ参戦となった。２人は４月９日に入籍したばかり。カップルでのＳＧ出場は５組目となる。笑顔を浮かべながら実森は「投票してもらえて出場できるレースなので恩返ししたい」と抱負を語ると、藤原は「同じです」と照れながら言葉少なめに応えた。入籍前