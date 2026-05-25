サッカーのアルゼンチン代表FWメッシ（マイアミ）が24日、米プロリーグMLSの試合で左太ももを押さえ、負傷したようなしぐさを見せて途中交代した。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕を6月11日に控えている。ロイター通信が報じた。後半途中のFK後に自ら交代を要求した。マイアミのオジョス監督は「まだ詳細な報告は入っていないが、かなり疲労があった」と話すにとどめた。W杯に向けたアルゼンチン代表はまだ発表さ