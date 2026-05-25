２５日正午頃、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店のＡＴＭ（現金自動預け払い機）コーナーで「刺激臭がする。喉が痛い」と１１０番があった。警視庁築地署幹部によると、ＡＴＭ近くにいた男が、店内の柱に向かってスプレーをまいて逃走したという。東京消防庁によると、２０〜８０歳代の男女計２６人がのどの痛みなどを訴え、うち２５人が病院に搬送されたが、いずれも意識はあるという。柱などからは、辛み成分「カプサ