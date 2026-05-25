テレビ東京系「ゴッドタン」が２３日に放送され、ピン芸人の劇団ひとり、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明、矢作兼がＭＣを務めた。この日は「気付いちゃったオーディション」。出演者たちが「気付いちゃった事実」を発表していく。デザイン制作や芸能マネジメントを行う会社を運営しつつ、グラビアアイドルとしても活躍するツジ・ルイスが登場。「地下グラドルのイベント、警察がよく出動する」と、明かした。ツジは「