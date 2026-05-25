ボートレースびわこG2「秩父宮妃記念杯」は最終日の優勝戦を終えた。12Rの優勝戦を3コースからのツケマイで優勝した中村日向（27＝香川）。相棒となった13号機には太鼓判を押した。「序盤は伸び型でした。それを自分好みに手前寄りに持っていきました。調整次第で足色を変えられるし、いいエンジンですよ」。中村のエンジン出しのうまさもあるが、びわこの13号機は思い通りの動きを実現できる“お利口さん”と評価する。「