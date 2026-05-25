演歌歌手の藤あや子が24日に自身のアメブロを更新。成城石井の商品で作ったランチを公開した。【映像】藤あや子と坂本冬美の女子会の様子この日、藤は「カレーランチ」と切り出し、成城石井の「野菜たっぷりグリーンカレー」を写真で紹介。「けっこう辛いけどレストランみたいな味わい」と絶賛し「野菜たっぷりスープでバランスの良いお食事を」と栄養バランスの取れたメニューを披露した。最後に「暑かったり寒かったりで体