5月24日、モデルでタレントの吉川ひなのが、バラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した。7年ぶりのテレビ出演となったが、ビジュアルが注目を集めている。吉川は13歳で伊勢丹の広告に起用され、注目を集める。自由奔放なキャラクターでバラエティ番組でも人気を博したが、2019年5月以降、テレビに出演していなかった。「番組でデビュー当時のVTRが紹介されると、吉川さんは『なんか自分見たくない。おばさ