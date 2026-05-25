石川県内のタクシー運賃が約3年ぶりに値上げされました。25日からほとんどのタクシー会社で、普通車の初乗り運賃が100円上がっています。利用者：「年寄りとかは病院に行くから困る」「しょうがないですよね」北陸信越運輸局によると、運賃改定を届け出た石川県内のタクシー会社48社のうち、9割以上となる44社が初乗り運賃を600円から700円に引き上げました。 また、100円が加算される距離も約40メー