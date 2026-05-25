元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が20日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人7連勝】地獄の9連戦負け越しから何が変わったのか? 若手中心の起用が成功! 最大の理由は『あの選手がいるから』鍵を握るのはこの2人!」に出演。阿部慎之助監督率いる巨人で「何か持ってる」と感じる選手の名前を挙げた。阿部慎之助監督○巨人で「何か持ってる」と感じる選手動画公開日翌日の5月21日終了時点で43