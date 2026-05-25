今月に入り石川県内各地で目撃が相次いでいるクマ。25日、宝達志水町ではクマの捕獲技術について学ぶ研修会が行われました。野生動物による被害対策を手掛ける会社の専門家が講師となり、効果的なワナの設置の仕方などを学ぶ研修会。25日は、各市町の関係職員や猟友会のメンバーなど合わせて14人が参加しました。中條 栞 記者：「こちらがクマを捕獲するためのオリです。奥にはエサが仕掛けられ、クマをおびき寄せる仕組みと