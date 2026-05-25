5月25日までに、タレントの王林が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、その姿が話題となっている。王林は、《お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日》と綴り、充実したプライベートを過ごしたことを報告。同時に、涼しげなオフショットを複数公開した。「写真に写る王林さんは、淡い黄色の半袖半ズボンを着用し、スレンダーな美脚を披露。そして驚いたことに、トップス