石川県は25日、新設した「DX推進本部」の初会合を開き、デジタル技術を活用した業務の効率化を加速させる方針を確認しました。DX推進本部は、石川県庁の全部局で構成し、山野知事が本部長、浅野副知事が最高デジタル責任者を務めます。DXの推進は、3月に就任した山野知事の肝いり政策の一つで、ペーパーレスや会議のオンライン化などの施策を、さらに発展させるのが目的です。石川県・山野 之義 知事：「(DXの)左側のD