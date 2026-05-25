選んで楽しい、食べて美味しいチロルチョコから6月22日、シリーズ第4弾となる「ちいかわ」デザイン缶が登場。SNSで歓喜の声があがっています!/#ちいかわ チロルチョコ缶6/22(月)より全国で発売🗣️＼. オリジナルのスクエア缶で登場!全20種の表情豊かな個包装にも注目✨ちいかわ柄のチロルチョコの型を新たに開発🫶. ✅全国のスーパー、コンビニ、量販店✅チロルチョコ公式オンラインショップ