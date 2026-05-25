米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）が、２４日のフィラデルフィア・ユニオン戦で左太ももを押さえて途中交代して懸念が広がる中、同国代表を長年担当する著名ジャーナリストが筋損傷はなかったことを明らかにした。メッシは後半に突如途中交代し、左太ももあたりを押さえながらピッチを離れたことから負傷が心配され、開幕が６月１１日に迫る北中