“めじるしアクセサリー”がカプセルトイ界隈で人気となっていますが、今度は3頭身?のキティちゃんが登場。いつもとは違ったビジュアルで、「きもかわいい!」と話題となっています。バンダイのガシャポン®に「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」が登場!平成レトロな制服スタイルや日焼けキティなど、トレンド感のあるラインナップだよ♪全国のカプセルトイ自販機で5月第5週〜順次発売。ぜひGETしてね☆https://sanr