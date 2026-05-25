女優の有村架純が25日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露するとファンから称賛の声が相次いだ。【写真】有村架純、オフショルダーで美オーラ全開前回投稿のベッドでのショットも（3枚）今年2月24日には、ベッドで横たわるショットを披露していた有村。3か月ぶりとなる今回の投稿では「最近はバジルにハマってる」と、オフショルダー姿を公開。目を伏せ、オトナな表情で魅せた。ファンからは「とっても素敵ですね