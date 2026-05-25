TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が25日に自身のInstagramを更新し、複数パターンの番組衣裳姿でほほ笑む姿を公開し、ファンを喜ばせた。【写真】浦野芽良、魔性の二の腕ショットほか美脚あらわ私服コーデも2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。日曜日11時35分からの生放送『上田晋也のサンデ