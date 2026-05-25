２５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、今村聖奈騎手が２４日に行われた第８７回オークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を果たしたことを報じた。手綱を執ったジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗でＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした今村騎手について、キャスターを務める出水麻衣アナウンサーは「（騎手だった）お父さんも喜んでらっしゃると思いますし