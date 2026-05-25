スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）について語った。高木氏は「状態もいいんだろうけどね。スイングスピードもあるし、捉え方もいいし、思い切りもあるし、全て揃ってるというようなね」と、立石を高評価。真ん中から外の球は「確実に強い」とも話し、「自分のところに呼び込んでるもん。呼び込むまで打ちに行かないから、そういった意