湿気と気温の高さが気になるこのごろ、髪をまとめる機会が多いだけにヘアアクセサリーが欠かせません。せっかくなら、ひとつでサマになるデザインを選びたいところ。今回は、カジュアル使いしやすい【ローリーズファーム】のヘアアクセサリーの中から、主役級のバンスクリップをピックアップしました。さりげなく抜け感を与えてくれるフォルムやカラーバリエーションを見れば、いくつも