５月２５日に浦和競馬場で２歳新馬戦が２鞍行われ、福原杏騎手（２５）＝水野貴史厩舎＝が連勝を決めた。３Ｒ（１４００メートル）はセンチュリースター（牡、父ルヴァンスレーヴ）で４コーナー先頭から押し切り、「能力試験の内容は良かったが、思った以上の走りをしてくれた。競馬が上手」と好評価。４Ｒ（８００メートル）はワイルドウルル（牝、父ノブワイルド）に騎乗してゴール前できっちり差し切った。福原杏騎手は「出遅