２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今村聖奈騎手が２４日に行われた第８７回オークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を果たしたことを報じた。手綱を執ったジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗でＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした今村騎手について、コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「番組でインタビューというか、ちょっとしゃ