中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也弁護氏が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。沖縄県名護市辺野古沖の船の転覆事故で女子生徒が死亡した同志社国際高（京都府）の沖縄研修旅行について、文部科学省が同校の平和学習を偏向とした上で、安全管理の不備を指弾したことについてコメントした。 【写真】玉城デニー知事の反応に疑問を呈した野村修也氏 野村氏は「報告書を読んだ。」とした上で「今回の教