気象庁＝東京都港区気象庁は25日、鹿児島県・奄美地方で26日未明から同日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険が急激に高まる可能性があると発表した。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を呼びかけた。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、前線が中国大陸の華中から奄美地方を通って日本の南に延びている。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美では大