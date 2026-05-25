ファミリーマートが、創立45周年を記念した特別企画として、サッカー漫画『キャプテン翼』に登場するロベルト本郷をモチーフにしたオリジナルウイスキーを発売し、本日午前10時から「ファミマオンライン」で先着予約販売を開始した。数量限定600本で、2種類のデザインを各300本ずつ販売する。【画像】現役選手時代のロベルト本郷をモチーフにしたデザインの『A BOLA E AMIGA』今回登場するのは、『キャプテン翼』の主人公・大