日本相撲協会は25日、元十両の勇磨（27）＝本名中尾勇磨、阿武松部屋＝が引退届を提出し受理したと発表した。大阪府枚方市出身で2014年春場所で初土俵。23年名古屋場所で新十両に昇進した。十両は3場所務め最高位は13枚目。今場所は西幕下13枚目で4勝3敗と勝ち越していた。断髪式は6月6日に行い、今後は会社員になる予定。