高市総理大臣は25日夕方、中東情勢に伴う物価高騰への対応として総額3兆円強の補正予算案を編成し、来週にも国会へ提出すると発表した。補正予算編成の狙いについて高市総理は、「リスク最小化の観点から万全の態勢をとるものだ」とした。補正予算の規模具体的には昨年度の補正予算で2兆円計上した重点支援地方交付金について、特別高圧電力やLPガスの利用者への支援など、地域の実情に応じた支援を強化できるよう追加措置する。ま