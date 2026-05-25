おととし、北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落として殺害した罪などに問われている23歳の女。きょうの初公判で殺人の起訴内容を否認しました。裁判長「名前は？」内田梨瑚 被告「内田梨瑚です」裁判長「無職ですね」内田梨瑚 被告「はい」白いワイシャツ姿で髪をひとつにまとめ、証言台に立った旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）。起訴状などによりますと、内田被告はおととし4月、自分が写った画像を無断でSNSに投