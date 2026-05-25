プロ野球は５月２６日から交流戦に突入する。セ・リーグは広島が４４試合、他５球団が４６試合を消化しているが、規定打席到達者が１６人という異例の少なさとなっている。パ・リーグの２７人と比較すると１１人少ない。セ・リーグの最近５年間の５月２５日時点の平均は２６人だが、こちらと比較しても１０人少ない。今季規定打席に到達している１６人の内訳を見ると、首位・阪神が４人で一番多い。２位・ヤクルト、３位・巨