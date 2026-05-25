JKAは25日、高知競輪場で開催されるG2「第22回サマーナイトフェスティバル」（7月17〜20日、ナイター）の出場予定選手108人を発表した。ガールズ込みの3日制から、昨年に男子戦のみの4日制に変更。昨年覇者で連覇を狙う真杉匠（27＝栃木）、選考順位1位の脇本雄太（37＝福井）、先の平塚G1日本選手権競輪を制した古性優作（35＝大阪）らSS班9人全員が登場する。