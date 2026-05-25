SNSを通じて被害が広がっている偽広告問題。日本の大手下着メーカーも被害を受けています。「骨痩せフィットブラ」という商品を紹介する広告動画の紹介文には、日本の医師が強くオススメとの記載もあり、日本人に向けて作った動画のように見えます。しかし、再生してみると「大手企業の面接官が絶対二教えない秘密」「胸が大きすぎると面接の合格率が、驚く。なんとパーセント30も下（もと）がってしまう」と、不自然な日本語とと